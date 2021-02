Força Integrada: Operação” Fecha fronteira” prende dez acusados de tráfico de drogas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Estado do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou na data de hoje (05/02) a Operação FRONTEIRA FECHADA na cidade de Plácido de Castro/AC.

Foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e quatorze mandados de busca e apreensão em face de membros de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos.

A investigação, desenvolvida juntamente ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Acre e a Vara Especializada de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, identificou as principais lideranças da organização criminosa em atuação na cidade de Plácido de Castro, com objetivo de desarticular a mesma.

