Na cadeia: Acusado de triplo homicídio e dupla tentativa de assassinato é preso

A Polícia Civil no município de Feijó com apoio da Polícia Militar, prendeu, no final da tarde desta sexta-feira,12, o autor do triplo homicídio cometido na tarde da última terça-feira, 09, na localidade denominada Seringal Canadá, distante 25 horas de embarcação no Rio Envira, zona rural do município de Feijó.

Três homicídios foram consumados e dois tentados. Na data do dia 10, por volta das 17h30, as duas vitimas da tentativa de homicídio, um casal, chegou à cidade para atendimento médico.

Inicialmente, após tomar conhecimento dos fatos, uma equipe foi deslocada ao hospital para buscar as informações preliminares e dá início ao trabalho investigativo.

Em seguida, a autoridade policial, buscou meios logísticos e fez parceria com a Polícia Militar que, de pronto, congregou da mesma vontade e se juntou a equipe policial e se dirigiram ao local dos crimes.

A investigação preliminar apontou para crime passional tendo JUVENIR CARDOSO LUCAS, de 18 anos de idade sendo o autor do triplo homicidio e dois homicidios tentados por não aceitar o término da relação com sua ex companheira, que é sobrinha do casal, proprietário da casa onde foram mortos no dia 09.

Juvenir Cardoso Lucas teria invadido a casa do Sr. Altevir e foi esfaqueando as pessoas que lá estavam iniciando o a tentativa de homicídio por um casal de visitantes que tinham ido levar uma criança para serem rezadas por Altevir (vizinho).

A ex companheira de Juvenir não estava no local do crime.

A equipe da policia civil foi ao local dos fato é conseguiu localizar o homicida a quase um dia de viagem fora do local do crime.

A equipe conseguiu prender o homicida que recebeu voz de prisão e conduzido à Delegacia de Feijó para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.