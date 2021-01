Operação integrada permite transferência de paciente com Covid-19 para Cruzeiro do Sul

A decisão de transferir temporariamente de Rio Branco para Cruzeiro do Sul o helicóptero Harpia 4 do governo do Estado foi uma medida crucial. No primeiro dia em que chegou no Juruá, a aeronave já foi utilizada para socorrer um homem com Covid-19 que estava internado na unidade de saúde em Marechal Thaumaturgo.

José Maria da Silva, de 36 anos, foi removido para o Hospital do Juruá na tarde deste sábado, sob os cuidados da tripulação do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O paciente é diabético e seu estado de saúde se agravou. A equipe do suporte aéreo aterrissou no estacionamento do Hospital do Juruá, onde o paciente foi entregue à equipe médica. De barco, a viagem entre as duas cidades demora cerca de três dias.

A tripulação do Ciopaer no Juruá está composta pelo comandante Cel. Sérgio Albuquerque, o copiloto Nayck Trindade, os tripulantes Uildenberg Lima, João Paulo Vale e Vilisson de Jesus e o mecânico Alex Mattos.

O Harpia 4 vai atuar durante o período de três meses dando suporte no transporte e remoção de pacientes, operações de fiscalização na área de fronteira e ambiental, dentre outras atividades.