PM de Sena Madureira realiza maior apreensão de armas de fogo da história do 8° BPM e evita confronto entre Organizações Criminosas

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (terça-feira) (11/05/2021), por volta das 00h05min, realizou a apreensão de 08 armas de fogos, do tipos escopetas, pistolas e revólver, bem como entorpecente e casco de jabute.

Na ocasião, os militares levantaram informações de que alguns infratores estariam reunidos numa residência com arsenal de arma de fogo.

Ademais, os infratores teriam por objetivo atacar a organização criminosa rival, especialmente o Bairro Ana Vieira.

O arsenal estava em poder dos criminosos em uma residência, localizada na Rua Siqueira Campos, no Bairro Cafezal.

O grupo criminoso, segundo a polícia, estava reunido para atacar e tomar o Bairro Ana Alves Vieira, dominado pela facção Bonde dos 13.

Na residência foram apreendidas 2 pistolas calibre nove milímetros e uma calibre 380; 4 escopetas, sendo 2 cal.36, 01, cal.20 e cal. 32, dois revolveres calibres 38, além de 47 munições de vários calibres.

Na ação foram presos Paulo Vinicios Saraiva Neves 25 anos, Antônio Bilis dos Santos 20 anos, Regiane Pereira de Lima 20 anos, Eduardo Delmiro dos Santos 21 anos e Arteliane da Silva Farias. Na mesma ação quadro menores foram aprendidos.