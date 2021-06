Polícia Civil comparece ao local de suposto afogamento de adolescente de 12 anos no Rio Purus e acompanha o caso

A Polícia Civil em Manoel Urbano recebeu comunicação de que uma criança que estava se banhando no Rio Purus e teria se afogado, tendo a Delegada Titular comparecido na manhã de domingo, 27, ao local com sua equipe para apurar os fatos.

Na zona rural da cidade, especificamente na praia da Baixada, a equipe da polícia civil encontrou os familiares da vítima que estavam tentando de forma incansável localizar o corpo da menina. Segundo o relatado por familiares, três crianças estavam brincando e se banhando no rio quando começaram a se afogar, tendo duas conseguido ser salvas e uma desaparecido, esta de apenas 12 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, tendo a equipe se deslocado de Sena Madureira para Manoel Urbano para atender a ocorrência.



A Delegada Titular Mariana Gomes informou que está acompanhando o caso e entrou em contato diretamente com o Tenente Gustavo (CBPM) que deu início às buscas nesta segunda-feira. “Estou em oração para localizar o mais rápido possível a menina e dar um consolo aos familiares. Peço aos moradores da região muita cautela para se banhar no rio, pois verifiquei pessoalmente o local e foi possível observar que as águas são rasas e, em determinado momento, ‘afunda do nada’. É importante não tirar os olhos das crianças.”



A equipe do Corpo de Bombeiro encerrou no final da tarde a tentativa de localização da menina desaparecida no rio e retornará pela manhã.

