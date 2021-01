Polícia Civil cumpre mandado e prende estuprador em Mâncio Lima

Nas primeiras horas do dia 14 de janeiro, a Polícia Civil no município de Mâncio Lima prendeu J. S. S, 20 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, cuja pena de reclusão varia de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

O homem, que é morador do bairro São Francisco foi preso em decorrência de mandado de prisão emitido pelo juízo da Comarca do município de Mâncio Lima. Após os procedimentos cartorários na Delegacia Geral do município, o acusado será enviado para a Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, ficando à disposição da justiça.

De acordo com o delegado José Obetânio, titular da delegacia de Mâncio Lima, prisões em decorrências dessa tipificação penal tem aumentado no município. “É inaceitável crimes dessa natureza, onde na maioria das vezes deixam sequelas físicas e psicológicas para o resto da vida nas vítimas que, em sua maioria, são adolescentes e crianças”, destacou o delegado.