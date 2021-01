POLÍCIA CIVIL PRENDE TRAFICANTE EM BRASILÉIA APÓS TROCA DE TIROS

O trabalho de investigação por parte da Polícia Civil do município de Brasiléia, levaram os agentes até o Bairro José Moreira, localizado na parte alta da cidade, onde teria um indivíduo praticando o comercio ilegal de drogas.Traficante pulou por cercas e telhados na tentativa de escapar dos policiais.Após preparar o cerco próximo a um posto de gasolina, quando percebeu que seria preso, o mesmo teria sacado de uma arma e efetuado tiros contra os agentes que teriam respondido à altura. Foi quando o suspeito empreendeu fuga pela rua.O acusado ainda chegou a entrar em uma casa após pular cercas, telhado e se esconder dentro de um banheiro. Os policiais conseguiram apreender a arma, um revolver calibre 38 municiado, dinheiro proveniente do tráfico e cloridrato de cocaína pronta para ser comercializada.Segundo foi apurado, o acusado tem uma extensa ficha criminal, onde inclui tentatva de homicídio, tráfico e Maria da Penha. O mesmo foi conduzido para a delegacia do Município, onde seria ouvido pelo delegado titular e depois ser disponibilizado ao judiciário para medidas referente ao caso.

Fonte: Site o Alto Acre