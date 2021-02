Polícia Militar apreende adolescente que levava droga para Manoel Urbano

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, apreendeu na noite do último sábado entorpecente. A ação dos policiais do Giro do 8º Batalhão, ocorre na Br-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

A apreensão se deu após o GIRO montar uma barreira na BR-364 e abordar um moto taxista.

A pessoa que estava na garupa ficou nervosa e PMs decidiram fazer uma abordagem.

Durante as buscas foi apreendido 500 gramas de pasta base de cocaína.

O adolescente, que transportava a droga, foi apreendido e encaminhado à Delegacia do município de Sena Madureira.