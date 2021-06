Polícia Militar apreende entorpecente no Bairro 2º Distrito em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM de Sena Madureira conseguiu apreender entorpecente, no Bairro 2º Distrito. A ação dos policiais ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, 22.

A apreensão aconteceu no durante um patrulhamento de rotina.

Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no Bairro 2º Distrito, sendo que a guarnição policial percebeu, que uma pessoa estava tentando empreender fuga e visualmente nervosa.

Ato contínuo, foi impedido que o indivíduo fugisse e no decorrer da abordagem foi logrado êxito na apreensão entorpecente da espécie maconha em posse do infrator.

Os militares diligenciaram e conseguiram levantar a informação de uma residência em que havia possivelmente produtos “penhorados” de “usuários” de entorpecente.

Após autorização da moradora foi realizado busca, sendo localizado mais entorpecente da espécie cocaína, bem como, 02 televisões e 01 vídeo game, sendo os produtos penhorado pelos “usuários” de entorpecente.

Ademais, uma mulher tentou esconder 01 balança de precisão usada para mensurar o peso dos ilícitos e, ainda, foi apreendido certa quantidade de dinheiro.

Por conta disso, foi dado voz de prisão aos infratores pelo delito de tráfico de droga, sendo ambos levados à delegacia de polícia civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.