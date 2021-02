Polícia Militar apreende entorpecente no Bairro Cristo Libertador em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, neste domingo(07/02/2021), realizou à apreensão de entorpecente, no Bairro Cristo Libertador em Sena Madureira.

Na ocasião, os militares levantaram à informação que numa determinada residência estava havendo armazenamento entorpecente para posterior comercialização.

Ato contínuo, foram ao local e após averiguação foram encontrados entorpecentes dos tipos maconha e cocaína.

Contudo, ninguém foi preso em razão do ilícito mais o trabalho de investigação irá continuar.