Polícia Militar de Sena Madureira prende quadrilha especializada em furto de estabelecimentos comerciais

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (sábado), (19/06/2021), por volta das 22h00min, em uma atuação exitosa das guarnições de serviço conseguiu recuperar alguns objetos subtraídos dos comércios do Rosemir e São Felipe em Sena Madureira.

Os fatos ocorreram na tarde de sábado (19), sendo que os infratores conseguiram ingressar no interior dos estabelecimentos dos comércios do Rosemir e São Felipe, na cidade Sena Madureira, consumando o intento na subtração de alguns objetos.

Após isso, as guarnições de serviço em posse de informações começaram incursões e patrulhamento com objetivo de localizar os infratores e recuperar os objetos.

Após muitas horas de procura, logrou-se êxito na captura dos autores, bem como na recuperação dos objetos furtados e ainda na apreensão de um veículo usado na prática delitiva.

Ademais, foi levantada a informação que os infratores são contumazes na pratica de furto qualificado de estabelecimentos comerciais e que também são suspeitos de ter realizado furtos nas cidades de Rio Branco e Tarauacá, em datas anteriores.

Assim, os infratores foram levados à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos de praxe, juntamente com os objetos subtraídos e o veículo usado na pratica delitiva.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!

