Polícia Militar realiza formatura em homenagem a promoção de oficiais e praças do 8° BPM

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, realizou na manhã de hoje (17), a formatura em homenagem a promoção de 17 policiais militares, sendo 14 praças e 03 oficiais que compõem o efetivo do 8° BPM.

O evento ocorreu no auditório do IFAC em Sena Madureira, por volta das 09h00, sendo que teve a presença do Major M. Jorge, comandante do 8° BPM, do Coronel Luciano, subcomandante da Polícia Militar, do Mazinho Serafim, Prefeito de Sena Madureira e dos Deputados Gerlen Diniz e Meire Serafim, que presentaram o poder legislativo estadual.

Além disso, o evento contou com a presença do senhor Marcos Frank, Delegado de Sena Madureira, do senhor Francisco de Assis, Diretor da Penitenciária Evaristo de Moraes, do senhor Valdenor Vieira, Diretor do ISE, do senhor Francisco Maia, Chefe da CIRETRAN de Sena Madureira e dos vereadores Dos Anjos e Carlos Beliza, que presentaram o poder legislativo municipal.

Durante a cerimônia 04 subtenentes recém promovidos e que ingressaram na reserva remunerada receberam das autoridades um certificado pelos bons serviços prestados a corporação.

No final foi realizado o café da manhã para todos os promovidos, parentes, autoridades e imprensa local.





Assessoria do 8° BPM