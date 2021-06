PREFEITO SANCIONA LEI QUE INSTITUI A COMENDA AO MÉRITO PADRE PAOLINO MARIA BALDASSARI

O Prefeito Mazinho Serafim (MDB) sancionou na terça-feira, 22, a lei número 690/2021 que institui a Comenda ao Mérito Padre Paolino, uma justa homenagem ao Saudoso Frei, que dedicou sua vida à servir a população, sobretudo os mais humildes, falecido no dia 08 de abril de 2016. A partir de hoje a medalha Padre Paolino torna-se a maior honraria para homenagear pessoas físicas que prestam serviços de relevante interesse público, ou desempenham função pública em destaque em Sena Madureira.

A solenidade ocorreu no auditório da UFAC e contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, do vice-prefeito Gilberto Lira, do Promotor de Justiça, Dr. Luís Henrique Rolim, do Frei Luiz e da irmã Joana representando a Igreja Católica, dos Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), Carlos Beliza (MDB), Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB) e da equipe de Secretários Municipais.

Autor do referido projeto, o prefeito Mazinho Serafim destacou a importância desse dia para ele e para a população senamadureirense. “É um dia histórico, tendo em vista que o Padre Paolino é uma referência para nós de bondade, amor e dedicação ao próximo. Portanto é justo que a maior comenda do município leve o nome dele. É uma satisfação imensa participar dessa solenidade de reconhecimento ao nosso Saudoso Padre, que tanto fez pelos munícipes, principalmente pelos mais necessitados. Por isso tenho a certeza que quem receber essa medalha também vai se sentir bastante honrado”, frisou o Prefeito.