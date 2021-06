PRF recupera veículo que havia sido roubado em Rio Branco

Rio Branco/AC, 15/06/2021 – Nesta terça-feira (15), em Epitaciolândia/AC, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recupera veículo roubado na tarde deste mesmo dia em Rio Branco e prende o motorista.

Equipe de policiais que fazia patrulhamento na região de Epitaciolândia avistou um veículo com as mesmas características de um automóvel que havia sido registrado nos sistemas como roubado em Rio Branco nesta mesma tarde. Ao se aproximarem do veículo, os policiais puderam confirmar a placa e ter a certeza de que realmente se tratava do veículo procurado.

Dentro do veículo havia somente um ocupante que, ao ser questionado como tinha tomado posse do mesmo, informou que havia sido contratado por uma quantia para conduzir o veículo até a fronteira e que desconhecia ser o automóvel fruto de roubo.

Durante os procedimentos os Policiais Rodoviários Federais foram informados que na ação do roubo do veículo uma família havia sido feita refém no bairro Rosalinda e que a Polícia Militar do Acre tinha conseguido prender 2 dos envolvidos e libertar a família. Informaram também que outros participantes tinham saído da casa com o veículo para atravessá-lo para a fronteira.

Diante das informações, foi dado voz de prisão ao condutor do veículo e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia juntamente com o automóvel, para os procedimentos cabíveis.

Fotos: Equipe PRF

imprensa.ac@prf.gov.br