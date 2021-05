Santa Rosa do Purus é o nono município atendido pelo projeto Caravana da Produção

Projeto Caravana da Produção esteve em Santa Rosa do Purus nesta sexta, 21 Foto: Eyner Júnior/Sepa

A visita aconteceu na manhã desta sexta-feira, 21, e foi liderada pelo atual gestor da Sepa, secretário Nenê Junqueira, atendendo a uma determinação do governador Gladson Cameli. A Caravana da Produção tem como propósito conhecer a realidade da cadeia produtiva no interior, mesmo os mais distantes e isolados.

“Hoje chegamos a Santa Rosa, só se chega por via aérea ou pelo rio, o governo Gladson Cameli não mede esforços para estar presente, levando políticas públicas que venham a atender e beneficiar os produtores do nosso estado e em especial de Santa Rosa. Dos produtores visitados, todos tem o mesmo propósito, de querer produzir. Essa vontade deles é que nos anima em fazer mais e mais pelo nossos produtores, mesmo em lugares de difícil acesso”, disse o titular da Sepa, Nenê Junqueira.

Secretário Nenê Junqueira visitou áreas de produção no município Foto: Eyner Júnior.

A visita da Caravana iniciou na propriedade do senhor Jackson Monteiro, produtor de farinha, banana, milho, arroz e peixe há pelo menos seis anos. Com paixão ele fala sobre o amor que sente ao cultivar a terra.

“Eu até me emociono, porque a minha vontade é de poder entregar um produto de qualidade que satisfaça as pessoas que vão consumir, que elas possam através do meu trabalho receber um produto de qualidade para por na mesa e consumir com suas famílias. Eu amo o que faço aqui, e minha maior vontade é essa, poder fazer mais, não apenas por mim, mas por todos”, relatou.

A equipe visitou, ainda, o escritório local da Sepa e em seguida visitou também a prefeitura e a câmara municipal. Na ocasião, o prefeito da cidade, Tamir Sá, aproveitou para agradecer a visita da Caravana e enfatizar que o projeto chega em boa hora.