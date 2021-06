Sena Madureira: MPAC visita centro socioeducativo e se reúne com atual direção

Representando o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim visitou, na manhã desta segunda-feira (31), o Centro Socioeducativo Purus (CSE Purus), no município de Sena Madureira.

Cumprindo todos os protocolos sanitários e de distanciamento em razão da medidas de prevenção à Covid-19, o promotor de Justiça verificou as condições estruturais do local e se reuniu com o atual diretor da unidade, Valdenor Leandro Vieira, e sua equipe administrativa, para tratar de questões relacionadas ao centro socioeducativo e aos reeducandos.

Na oportunidade, o promotor de Justiça foi informado sobre a volta das visitas de familiares – retomadas na última semana – e o diretor esclareceu ainda que se reuniria com a Secretaria Municipal de Saúde para tratar sobre a questão da vacinação de servidores e posteriormente de reeducandos que se enquadrem nos critérios de idade conforme a ordem de prioridades.

O promotor conheceu também os projetos previstos pela direção do CSE Purus para o decorrer do ano, solicitou um relatório da situação atual da unidade para análise e colocou o MPAC à disposição para auxiliar no que for possível dentro das atribuições da instituição.

“Foi uma visita para estreitar relações com a direção da unidade e buscar a melhoria do CSE Purus e das condições para os reeducandos, visando proporcionar um ambiente adequado para aqueles que cumprem medida pela prática de atos infracionais. O MPAC está sempre atento e segue trabalhando e cumprindo suas funções, respeitando as medidas sanitárias”, ressaltou.

Agência de Notícias do MPAC