SOS Acre: Famílias atingidas por enchente recebem geladeiras em Tarauacá14 de junho de 2021

Famílias que perderam seus bens durante as enchentes registradas no início do ano estão recebendo apoio da Campanha SOS Acre para recomeçar. Parceira da iniciativa do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Energisa Acre doou geladeiras que beneficiaram 40 famílias em Tarauacá, uma das cidades mais fortemente castigadas pela alagação.

Outras 300 geladeiras foram distribuídas em Feijó, e na segunda quinzena de junho, ao menos 50 serão doadas em Santa Rosa do Purus.

“É uma grande satisfação ajudar as famílias que passaram pela alagação. Levando equipamentos novos e eficientes a quem mais precisa. Dessa forma a Energisa Acre está contribuindo com as famílias acreanas que passaram por situações adversas nas áreas alagadas”, destaca o presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

A troca dos equipamentos está prevista no Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“O Ministério Público do Acre agradece à Energisa por essa iniciativa de colaborar com a campanha SOS Acre levando um alento às famílias que foram mui prejudicadas pelas alagações do nosso estado. O MPAC agradece aos

rceiros que acreditaram na nossa campanha e, assim, nos ajudam a aliviar um pouco as perdas materiais que tantas famílias sofreram”, disse a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

Agência de Notícias do MPAC

