Xapuri: MPAC e autoridades discutem medidas para combater criminalidade14 de junho de 2021

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça do município de Xapuri, tratou, no dia 10, com autoridades e moradores sobre a adoção de medidas urgentes que possam reduzir os índices de criminalidade no Bairro da Sibéria.

Para chegar ao bairro, há uma balsa sobre o Rio Acre, que liga a localidade à cidade de Xapuri. Os moradores procuraram as autoridades para reclamar do aumento da violência e desordem, em razão sobretudo do fechamento da balsa, a partir das 21 horas.

O promotor de Justiça Juleandro Martins representou o órgão ministerial na reunião e, após ouvir os cidadãos presentes, cobrou melhorias na iluminação pública do bairro. De acordo com os moradores, muitas lâmpadas das vias públicas estão queimadas.

Ele ainda ressaltou a importância da intensificação das ações da Polícia Militar no bairro e anunciou que vai instaurar procedimento na promotoria, com o objetivo de provocar o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) para que a balsa funcione ininterruptamente até às 22h30 e, depois desse horário, a cada uma hora.

O Poder Executivo municipal, por sua vez, comprometeu-se em resolver, no prazo de 15 dias, a questão da iluminação e também reformar o posto policial da localidade. Outra reivindicação foi a instalação de câmeras filmadoras nas vias públicas.

Participaram da reunião representantes da associação de moradores, o juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, o prefeito Francisco Ubiracy, o presidente da Câmara de Vereadores, Eriberto Mota, o representante do Deracre no município, Eriedson Soares, o delegado Gustavo Henrique da Silva e o tenente da Polícia da Militar Januário.

Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC