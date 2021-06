Ataque na Sobral: Quatro são condenados a mais de 450 de prisão

Somadas as penas totalizaram 474 anos 6 meses e 6 dias.

Depois de dois dias de julgamento quatro dos cinco réus denunciados pelo ataque que deixou três mortes e quatro feridos, foram condenados.

A decisão foi do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Gabriel Alencar de Oliveira recebeu a maior pena 136 anos e 21 dias, Mateus Saraiva Nery foi sentenciado a 105 anos 1 mês e 15 dias, enquanto Gilmar Gomes Ferreira e Alex Pinheiro de Souza foram condenados a 116 anos 7 meses e 15 dias, cada um.

O quinto réu Lucas Campos da Silva, teve a absolvição pedida pelo Promotor Efrain Enrique Mendonza.

Os quatro réus foram considerados culpados pelos assassinatos de Antônio José de Souza, Francisco Oliveira Porciano e Marcos Yuri Silva, além de quatro tentativas de assassinatos, e ainda por corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

A sequencia de crimes ocorreu em julho de 2019 durante um ataque de motoqueiros na região.

Na mesma decisão o Juiz Alesson Braz negou aos réus o direito de recorrer da sentença em liberdade.