Começa o julgamento de mortoqueiros do crime; Sessão vai durar dois dias

Cinco acusados de um ataque na região da Sobral, ocorrido em 2019, começaram a ser julgados na manhã desta terça-feira 22.

A sessão acontece na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar. A previsão é que o julgamento dure dois dias.

Alex Pinheiro de Souza, Gilmar Gomes Ferreira, Matheus Saraiva Néri, Gbriel Alencar de Oliveira e Lucas Campos Ribeiro, estão no banco dos réus para responder pelos crimes de triplo homicídio qualificado, por quatro tentativas de assassinatos e por integrar uma organização criminosa.

A sequência de crimes aconteceu em 27 de julho de 2019, durante uma ataque coordenado por criminosos de uma facção.

Na ação os bandidos que estavam de motocicletas executaram Antônio José de Souza, Francisco Oliveira Ponciano e Marcos Yuri Silva do Ó.

Outras quatro pessoas ficaram feridas: Francisco Santos da Silva, Celiane de Oliveira Plácido, José Julio dos Santos Bezerra e Marcos Vinícius da Silva Vieira.

A previsão é que o júri seja finalizado na quarta-feira, 23.