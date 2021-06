Detento que executou dois irmãos é condenado a quase 50 anos de prisão

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal, decidiu pela condenação de Wesley Firmo Barreto, conhecido pela alcunha de boi.

Em sessão realizada nesta terça-feira, 8, na 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal, o réu foi sentenciado a 41 anos e 1 meses de prisão.

Ele foi considerado culpado pelos assassinatos dos irmãos Eliton e Kelliton Costa dos Santos, pela tentativa de homicídio contra Rayla da Silva Monteiro, pela tentativa de aborto (a jovem estava grávida) e ainda por integrar organização criminosa.

Os crimes, ocorreram em dezembro de 2019 na Região da Sobral e, de acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, foram motivados pela guerra de facções criminosas.

O réu deverá cumprir a pena em regime fechado. Na mesma decisão a Juíza Luana Campos negou a Wesley o direito de recorrer da sentença em liberdade

