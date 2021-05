Detento que tentou matar desafeto e atirou contra policiais é condenado

Erick Kauffmann foi levado a júri popular para responder por quatro tentativas de assassinatos, sendo que três vítimas são policiais militares.

A sequência de crime ocorreu em março do ano passado no Laélia Alcantará, região do Calafate.

Durante a sessão os jurados decidiram por absolver o réu da acusação de tentar matar os Pms. Mas o condenaram pela tentativa de homicídio contra Rocemir Junior Ferreira.

A pena é de 10 anos 4 meses e 15 dias. Na mesma decisão negou ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade

A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada nesta sexta-feira, 28, no Fórum Criminal.

