Em habeas corpus escrito do próprio punho Osmir Neto pede prisão domiciliar

O colunita social Osmir D’Albuquerque Lima Neto impetrou um recurso solicitando a prisão domiciliar.

No habeas corpus, feito do próprio punho, Osmir Neto diz que já cumpre pena há 7 anos e 10 meses e, que foi absolvido em quatro crimes de estupros.

No HC o réu alega também que possui comorbidades, ou seja, e diabético, hipertnso, tem sobrepeso, sendo internado em 2019 em razão de problemas pulmonares.

Em 2013, Osmir Neto foi condenado a 54 anos de prisão por crimes sexuais contra 19 modelos de sua agência.

Mas em janeiro de 2018, teve a sentença reduzida para 42 anos, após provar que quatro das vítimas não eram menores.

A Desembargadora Denise Bonfim, relatora da matéria, requisitou informações do Juiz da Vara de Execuções Penais.

O Hc será julgado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. A data ainda não está definida.