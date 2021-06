Investigado por 15 homicídios “serial killer” começa a ser julgado em Rio Branco

Ricardino Vitorino de Souza, apontado pela Polícia Civil com um serial killer, está sendo julgado pelo assassinato do jovem Ítalo de Souza Charife.

A sessão, acontece nesta quarta-feira, 9, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.

Preso em fevereiro do ano passado por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Ricardinho Vitorino é apontado em dez inquéritos como o autor de 15 homicídios.

O jovem Ítalo Charife foi assassinado em janeiro de 2020, durante um ataque comandado por Ricardinho na Rua Vitória, região da Conquista.

Antes do crime, Ricardinho chegou a sequestrar um taxista. O profissional foi obrigado a dirigir para o criminoso.

A previsão é de uma sessão longa e polêmica. Em sede policial Ricardinho assumiu a autoria do crime. A expectativa é ser o réu vai confirmar o julgamento em juízo.

