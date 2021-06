Justiça condena homem que promovia o consumo de drogas em seu apartamento

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul condenou um homem flagrado com droga em seu apartamento. A polícia realizou a abordagem, após ter recebido denúncias que no local se fazia venda e consumo de drogas.

O réu confessou integrar uma organização criminosa e possui maus antecedentes criminais, porém afirmou que a maconha encontrada era apenas para consumo próprio. Contudo, a inteligência da polícia o apontou como um traficante conhecido naquela área.

Por conseguinte, o celular do réu foi periciado e a análise das mídias contidas no armazenamento do dispositivo móvel relacionou imagens de drogas e anotações contendo listas de pagamento de “bocas de fumo” e de integrantes da organização criminosa.

Portanto, ele foi condenado por tráfico e deve cumprir a pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 816 dias-multa. A decisão foi publicada na edição n° 6.848 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 61), da última quinta-feira, dia 10.