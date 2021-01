MPAC lança campanha para conscientizar a população sobre importância da vacinação

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) inicia na próxima sexta-feira (29), a campanha “Vacinar: A melhor escolha”, que tem o objetivo de aumentar o conhecimento da população sobre a segurança das vacinas e contribuir para o crescimento da cobertura vacinal no estado do Acre.

A campanha que pretende abranger todos os municípios acreanos, através da divulgação em meios de comunicação e possui pontos estratégicos como o combate a boatos e fakenews e esclarecimento sobre a eficácia das vacinas para a prevenção e controle de doenças.

“Essa é mais uma iniciativa do Ministério Público do Acre em favor da vida. Não vamos medir esforços para que o cronograma da vacinação ocorra de forma pacifica e eficaz, respeitando a licitude dos grupos prioritários em todos os municípios do estado. A vacina é uma grande conquista que nos devolve a esperança. E o MP do Acre vai usar a sua voz, o seu espaço e o seu trabalho para colaborar com esse momento tão importante para a humanidade”, disse a PGJ.

A campanha “Vacinar: A melhor escolha” foi desenvolvida pensando em levar uma mensagem clara para a população sobre a necessidade e a importância da vacinação em massa, e conta com peças para rádio e TV, cartilha, cartaz, entre outras, que estarão disponíveis no hostsite mpac.mp.br/vacinar.

O lançamento da campanha será feito pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, partir das 10 horas do dia 29, e terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do MPAC no YouTube.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) incluiu os movimentos antivacina como um dos 10 maiores riscos à saúde global. De acordo com a OMS, os movimentos antivacina são tão perigosos quanto os vírus que aparecem nesta lista porque ameaçam reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, como o sarampo e a poliomielite.

Hudson Castelo- Estagiário

Agência de Notícias do MPA