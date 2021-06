Nova sede do TRE-AC atende todas as normas de segurança contra incêndio e pânico

Todos os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) atendem à legislação brasileira que trata sobre o assunto. A garantia é do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), que, nesta segunda-feira, 24, entregou à Administração do Tribunal o certificado de habite-se da edificação.

Para o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, que, periodicamente, acompanha a evolução dos serviços da nova edificação, aferindo a qualidade da obra, “a certificação por parte do Corpo de Bombeiros é motivo de muita satisfação, pois representa mais uma garantia de segurança à população que necessita dos trabalhos da Justiça Eleitoral no Estado”.

De acordo com o comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, o prédio que abrigará, em breve, a sede da Justiça Eleitoral no Acre, “é modelo de edificação no Estado. Verificamos, lá, uma edificação inteligente, que, por sua estrutura, proporciona toda a segurança à população fixa (magistrados, servidores, colaboradores) e flutuante” (população em geral), afirmou o oficial.

“Fiquei muito feliz quando vi a estrutura do prédio. Já sinalizei ao desembargador Luis Camolez a intensão de solicitar, após a inauguração, as dependências da nova sede do TRE-AC para treinamento da corporação e simulações de incêndio e pânico”, declarou o comandante-geral do CBMAC.

Conforto e segurança

A nova edificação, que está sendo construída na Alameda Ministro Miguel Ferrante, Portal da Amazônia, proporcionará, em breve, mais conforto, segurança e comodidade aos eleitores, magistrados, servidores, advogados e membros do Ministério Público.

De acordo com o projeto, quando concluída, a nova sede do TRE-AC terá dois blocos principais: uma ala térrea que abrigará as atividades do Pleno e uma torre que abrigará as atividades administrativas e jurisdicionais, composta de quatro pavimentos, térreo, subsolo e estacionamento.