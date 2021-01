Simone Santiago toma posse no cargo de defensora pública geral do Estado

O governador em exercício, Major Rocha, empossou a defensora Simone Jaques de Azambuja Santiago no cargo de defensora pública geral do Acre durante solenidade realizada nesta quinta-feira, 28, no auditório da Uninorte. A profissional conduzirá a Defensoria Pública do Estado (DPE-AC) pelos próximos dois anos.

Natural de Alegrete (RS), Simone Santiago é defensora pública há 19 anos e, desde 2017, atua como subdefensora-geral do órgão. Mais votada da lista tríplice elaborada por membros da DPE-AC, ela foi escolhida pelo governador Gladson Cameli para ocupar a função máxima da instituição.

Nesta quinta-feira, 28, o governador em exercício, Major Rocha, empossou Simone Santiago como nova defensora pública geral do Acre. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Em seu pronunciamento, Simone Santiago relembrou momentos marcantes de sua carreira e ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da família e colegas de profissão. A nova defensora pública-geral falou que um dos seus principais desafios é manter os avanços conquistados pelo órgão nos últimos anos.

“Nossos desafios são grandiosos, mas a vontade de trabalhar é ainda muito maior. Vamos continuar com os projetos de ampliação e estruturação das nossas unidades, assim como os projetos sociais voltados à nossa população”, declarou.

Simone Santiago conduzirá a Defensoria Pública do Estado pelos próximos dois anos. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O governador em exercício destacou a relevância histórica da função desempenhada pela Defensoria Pública à sociedade acreana, sobretudo na promoção da justiça. Major Rocha desejou sucesso para Simone Santiago e reforçou o apoio institucional do governo do Estado.

“O compromisso de toda a equipe de governo é continuar ajudando no fortalecimento da Defensoria Pública. Temos o sonho de levar os serviços da Defensoria Pública a todos os municípios do nosso estado e acreditamos que, com trabalho e esforço, vamos conseguir alcançar esse objetivo”, argumentou.

Governador em exercício destacou relevância histórica e social da Defensoria Pública acreana na promoção da justiça. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Gladson Cameli parabeniza nova defensora pública geral

Cumprindo agenda governamental em São Paulo (SP), o governador Gladson Cameli não pôde comparecer ao evento. Por meio de um vídeo, o gestor parabenizou a nova defensora pública geral e colocou-se à disposição para trabalhar ainda mais em prol da DPE-AC. “Parabenizo a defensora Simone Santiago por sua posse e afirmo que conte comigo para que possamos, unidos, atender os mais necessitados”, afirmou.

Na oportunidade, a ex-defensora pública geral, Roberta de Paula Caminha, pontuou as principais ações realizadas durante sua gestão nos últimos quatro anos. Pelo próximo biênio, a profissional exercerá o cargo de subdefensora-chefe da instituição.

“Nos dedicamos com muito compromisso e fizemos o melhor pela nossa Defensoria acreana. Conseguimos chegar ainda mais próximo do cidadão hipossuficiente, que é a nossa missão constitucional. Temos muitos desafios a vencer e tenho absoluta certeza de que a nossa nova defensora geral vai assumir com a mesma dedicação e a sua gestão será ainda mais profícua e abençoada”, argumentou.

A solenidade de posse contou com a presença da desembargadora e futura presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro; do procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa; da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Marina Belandi; e dos demais defensores públicos, entre outras autoridades.

