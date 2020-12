MPAC acompanha reforço na Segurança Pública com posse de 179 novos Policiais Civis

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, participou nesta quinta-feira, 26, da solenidade de posse de 120 agentes de polícia civil, 20 delegados, 19 escrivães e 20 auxiliares de necropsia, que irão fortalecer o trabalho da Segurança Pública no estado do Acre. A posse ocorreu na esplanada do Palácio Rio Branco, no final da tarde.

Os novos Policiais Civis do Acre foram empossados pelo governador Gladson Cameli, na presença de representantes dos Poderes Constituídos do Estado e dos órgãos de função essencial à Justiça. A posse dos novos policiais possibilitará a alocação de pessoal em todos os 22 municípios do Acre.

O governador afirmou que os profissionais também assumiram com a posse o compromisso de zelar pelo bem-estar e pela segurança da população. “Eu estou honrando o meu compromisso com vocês. Agora eu peço de coração que assumam a honra e o compromisso de ser um servidor do Estado do Acre”, pediu.

A chefe do MP acreano parabenizou ao governo pela iniciativa, tendo em vista que este fortalecimento vem ao encontro do trabalho que o MPAC realiza para combater a criminalidade no estado.

“Através do nosso GAECO [Grupo de Apoio Especial no Combate ao Crime Organizado], do NAT [Núcleo de Apoio Técnico], e em conjunto com a Segurança Pública do Acre e MPs de outros estados, o MPAC tem realizado um trabalho incisivo no combate à criminalidade. Quem ganha com esse reforço na Polícia Civil somos todos nós e, sobretudo, a população. Parabéns a todos os empossados”, disse a PGJ.

Fortalecimento

Durante a solenidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também apresentou 36 novos veículos de um total de 75. Com investimento total no valor de R$ 3,5 milhões, sendo R$ 708 mil com recursos próprios e 2,8 milhões por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e Combate à Criminalidade.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, explicou que 60 veículos serão entregues até o próximo dia 10 e os outros 15 na primeira quinzena de dezembro. “As viaturas atenderão a área de investigação da Polícia Civil e inteligência dos Núcleos Integrados de Segurança Pública do interior, a inteligência da Polícia Militar e ao Instituto Socioeducativo”, afirmou.

