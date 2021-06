MPAC consegue vagas em cursos do Senac para mulheres vítimas de violência

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Brasileia, conseguiu junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) a concessão de vagas em cursos técnicos e profissionalizantes para mulheres vítimas de violência doméstica.

O promotor Justiça Vanderlei Batista Cerqueira solicitou a oferta de vagas durante uma reunião com representantes do Senac, que ocorreu no dia 1° de junho. Na ocasião, o promotor apresentou o programa “Dias melhores”, que promove empoderamento e planejamento familiar, fornecendo ferramentas que possam levar à autonomia financeira da mulher vítima de violência.

Entendendo a importância do projeto e a necessidade do empoderamento financeiro como forma de atenuar a dependência econômica das mulheres em relação a seus agressores, o Senac se prontificou a oferecer vagas através do programa “Senac Gratuidade”, que tem como maior objetivo atingir pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

“Recebemos com gratidão a adesão do Senac ao projeto Dias Melhores, o que possibilitará às vítimas de violência doméstica e familiar se profissionalizar e mitigar os efeitos maléficos da dependência econômica delas em relação aos agressores e, consequentemente, colocar fim ao ciclo de violência a que estejam submetidas”, afirmou o promotor Vanderlei Cerqueira.

A instituição ressalta ainda que fará consultas prévias no MPAC para solicitar o perfil das pessoas contempladas e saber se atendem aos requisitos dos cursos que serão ofertados.

Hudson Castelo- Estagiário

Agência de Notícias do MPAC