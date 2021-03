MPAC e outras instituições discutem proteção jurídica da Amazônia

O Ministério Público do Estado do Acre, por intermédio do CAOP-MAPHU, e em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade (ICS), promoveu uma reunião com outras instituições com atuação no meio ambiente para discutir formas de colaboração da sociedade civil para o fortalecimento da proteção jurídica da Amazônia.

O encontro foi proposto pelo ICS ao MPAC e contou também com a participação de representantes do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Contas, WWF-Brasil, Instituto Ambiental da Amazônia (IPAM), e Eath Innovation Institute.

Durante a reunião, foi abordada a participação da sociedade civil na colaboração com os esforços dos órgãos que atuam na defesa do meio ambiente, provendo insumos técnicos, conhecimentos ou ferramentas, e na listagem de temas de atuação para os próximos dois anos.

O Instituto Clima e Sociedade atua em parcerias com diversos órgãos, facilitando pesquisas e capacitações de membros para promover uma atuação efetiva, tendo colaborado com o projeto MAPABiomas e com o levantamento de legislações que podem auxiliar a atuação do MP e da Sociedade Civil nas ações relacionadas às questões climáticas no âmbito do licenciamento ambiental.

A procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira Lima, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (Caop/Maphu), falou sobre a parceria e destacou a importância da colaboração do instituto.

“Eles buscam levantamento de informações, capacitação, que é tudo que nós precisamos. Convidamos também outras organizações que já trabalham em parceria conosco, para podermos planejar nossa atuação. O que cada um pode fazer, qual o ponto focal de cada uma dessas organizações, seus objetivos, cada uma atuando dentro dos seus estatutos para ajudar o MPAC a reprimir as infrações ambientais”, explicou.

Participaram também do encontro o procurador da República no Estado do Acre/Ministério Público Federal (MPF), Humberto Aguiar Júnior; o representante do WWF-Brasil, Bruno Taitson; a procuradora do Ministério Público de Contas – TCE/AC, Ana Helena de Azevedo; o representante do Instituto Clima e Sociedade, Caio Borges; e a geógrafa e pesquisadora no Instituto Ambiental da Amazônia (IPAM), Jarlene Gomes.