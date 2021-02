MPAC, Governo e TJAC discutem situação da pandemia e das enchentes no Acre

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, se reuniu nesta segunda-feira, 8, com o governador do Estado, Gladson de Lima Cameli, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, para tratar sobre a questão da pandemia e das enchentes no estado.

Na ocasião, o governador agradeceu ao MPAC e ao Poder Judiciário acreano pela parceria e apoio nesse momento. “Nesse momento a união entre nós é fundamental para amenizarmos a dor das famílias acreanas”, disse o governador.

A procuradora-geral de Justiça colocou o MPAC à disposição e destacou as ações do órgão nesse momento, como a campanha de conscientização e incentivo à vacinação, lançada dia 4 de fevereiro, e, mais recentemente, a campanha “MP Solidário”, que entrou em ação para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco.

“O Ministério Público está à disposição da população nesse momento. Estamos numa força-tarefa mobilizando a sociedade, instituições, Poderes Constituídos de Estado, para aderirem à nossa campanha de solidariedade em face das famílias que precisam tanto do nosso apoio nesse momento”, disse a PGJ.