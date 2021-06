MPAC visita Centro POP e acompanha vacinação da população em situação de rua

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), participou na última quarta-feira (9) de uma visita interinstitucional ao Centro de Referência Especializada para População em Situação de Rua (Centro POP).

A visita teve como objetivo discutir pautas comuns e fortalecer a atuação conjunta do MPAC e do Centro POP para melhora dos processos de trabalho de defesa dos direitos das pessoas em situação de rua em Rio Branco.

Foram discutidos temas como a atuação da política pública para pessoas em situação de rua, saúde mental, rede de serviços, violência policial e vacinação contra a Covid-19.

Participaram do encontro, além da equipe do Centro Pop, o coordenador do Natera, Fábio Fabrício Pereira, a vice-prefeita e secretária Municipal de Assistência Social, Marfisa Galvão, e o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, João Lucas Coelho.

Na ocasião, o MPAC conheceu a estratégia de atuação para imunização das pessoas em situação de rua, incluídas no grupo prioritário da 4ª fase da vacinação contra a Covid-19. A vacinação deste público é realizada por equipes do Consultório na Rua, do Sistema Único de Saúde (SUS), em conjunto com equipes de assistência social.

As vacinas são aplicadas no espaço do Centro Pop, em unidades de acolhimento e também nos territórios onde outras pessoas em situação de rua se encontram. Até a última quarta-feira, 74 delas foram imunizadas contra a Covid-19.

“Com essa visita, pudemos conhecer melhor o trabalho realizado, ver números e acompanhar de perto a vacinação, para garantir de fato que esse público prioritário possa ser imunizado contra a Covid-19″, destacou o coordenador do Natera.

“Foi muito bom receber o MPAC aqui no Centro POP, pois conseguimos mostrar de perto um pouco do trabalho desenvolvido com essas pessoas que tanto precisam e reforçar que não mediremos esforços para resgatar e levar dignidade a essa população”, enfatizou a vice-prefeita.

Agência de Notícias do MP