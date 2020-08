8° BPM apreende arma de fogo no bairro Bom Sucesso.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II apreendeu uma arma de fogo no bairro Sucesso.

Na ocasião, os militares levantaram a informação que um nacional estava portando uma arma de fogo e inclusive havia efetuado dois disparos.

Por conta disso, foi levantado a informação do local em que o envolvido estava e duas mulheres tentaram sair da residência levando o ilícito.

Assim, os policiais conseguiram apreender a arma de fogo e dá voz de prisão as três pessoas envolvidas no fato delituoso.

Por conta disso, os três envolvidos foram levado à delegacia.

Assessoria do 8° BPM