8° BPM, Poder Judiciário e Ministério Público firmam parceria e realizam aquisição de celular satélite.

A Polícia Militar, 8° BPM, CPO II em parceria com o poder judiciário e Ministério Público, através do magistrado Dr. Fábio Farias e do promotor de justiça, Dr. Thalles realizaram a aquisição de um celular satélite para o 8° BPM.

Frisar-se que, a tecnologia será grande utilidade para o trabalho dos militares, principalmente em operações rurais para comunicação e solicitação de eventual apoio.

8° BPM agradece ao poder judiciário e o Ministério Público pela parceria em fomentar a atividade policial com tecnologia.

Assessoria do 8° BPM