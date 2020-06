Ação Conjunta do Choque e da Rotam prende quatro com mais de 13 quilos de entorpecente

Uma ação de Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da companhia Choque e da Rotam, realizada na noite desta quinta-feira, 25, resultou na apreensão de um carregamento com mais de 13 quilos de substancia entorpecente.

Durante a operação policial quatro pessoas foram presas, entre elas, uma mulher.

Os policiais do Choque e da Rotam localizaram a droga após abordar um carro, modelo Fiat Argo, de Cor Vermelha, no Bairro do Aviário por volta das 18h30.

Na revista ao veículo os militares encontraram 13 quilos e 65 gramas de maconha prensada. A droga, segundo informações, estava sendo distribuída pelos acusados, nas bocas de fumo da cidade.

Os quatro presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal.