Ação conjunta entre equipes policiais resulta na recuperação de dinheiro roubado, prisão dos criminosos e apreensão de duas armas de fogo na capital

Na tarde desta quinta-feira (13), policiais militares integrantes da RP 108 e da Equipe de Força Tática, tiveram conhecimento por meio do CIOSP, do roubo a um mercantil, localizado no Bairro Belo Jardim, região do 2° Distrito de Rio Branco. Na ação delitiva, 4 indivíduos portando armas de fogo adentraram no estabelecimento, renderam as vítimas, subtraíram-lhes dinheiro e outros objetos e, em seguida, fugiram num veículo VW/FOX, pela Via Verde, direção ao 1° Distrito.

Durante certo momento das diligências, os militares receberam uma nova informação de que o carro envolvido no crime estaria no Conjunto Ilson Ribeiro, no Bairro Calafate. As guarnições realizaram buscas na região, sendo possível encontrar o automóvel e prender os 4 criminosos.

Na ação policial foram apreendidos:

1 revólver cal. 32, de numeração suprimida, municiado com 7 cartuchos intactos;

1 arma de fabricação caseira (escopeta) cal. 32, contendo três cartuchos não deflagrados;

3 facas;

Foram recuperados dentre outros objetos:

Certa quantia de dinheiro em espécie, substraída das vítimas;

6 aparelhos celulares;

2 relógios;

1 guitarra e equipamentos de som;

1 televisor de 40″

1 roçadeira;

1 motossera;

Posteriormente, os nacionais presos e os objetos da ocorrência foram apresentados na DEFLA para providências.

