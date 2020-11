Ação Integrada das forças de segurança do Acre, com apoio da PF, apreende 119 kg de entorpecente em Rodrigues Alves

Ascom/Sejusp

Com base em relatório produzido pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, policiais das forças de segurança do Acre, com apoio da Polícia Federal, apreenderam neste domingo, 1°, 119 kg de maconha escondidos em um matagal atrás de uma residência na comunidade Torre da Lua, zona rural de Rodrigues Alves.

Foto: Reprodução

A ação foi realizado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), com a participação de homens da Polícia Civil, Companhia de Operações Especiais (COE 6° BPM), e da Polícia Federal.

Foto: Reprodução

Os policiais relataram que foram ao local confirmar informações levantadas pelo serviço de inteligência, que identificou a ação de criminosos que pertencem a uma facão que controla o tráfico de drogas na região. Depois de abordar um suspeito, os policiais encontraram duas espingardas e uma moto, além de 119 kg de maconha, que estavam escondidos sob uma lona camuflada pela vegetação. O suspeito ainda tentou fugir mas foi contido e encaminhado para a Delegacia de Cruzeiro do Sul.