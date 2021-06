Ações da Polícia Civil ocasionaram mais de 6 milhões de prejuízo ao crime organizado no Acre

Como parte do trabalho que visa desarticular e desestimular o crime, por meio da descapitalização das organizações criminosas, a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizou a apreensão de 32 veículos (24 carros e 08 motos) e de 555 quilos de drogas, além da contabilização de R$ 6.194.492,00 em perdas oriundas de bloqueio de bens e apreensões realizadas no estado pela unidade policial.

Os dados divulgados fazem parte de um balanço anual realizado pela Denarc, datado do mês de maio de 2020 a maio de 2021, que ainda constam a realização de 43 cumprimentos de mandados de busca e apreensão e a prisão de 94 pessoas pelo crime de Tráfico de Drogas.

“Todas as ações da unidade visam enfraquecer financeiramente as organizações e associações criminosas e, para isso, temos feito investigações no intuito de não somente prender criminosos, mas também desestimular a prática do crime por meio da apreensão e sequestro de bens que foram frutos do tráfico de drogas”, destacou o delegado- titular da Denarc, Karlesso Nespoli.