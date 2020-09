Acusado por duplo homicídio de adolescentes estava no grupo que pretendia fugir do Presídio de Sena Madureira

Rodrigo Silva Costa de 20 anos, considerado um dos criminosos mais perigosos da região do Purus, fazia parte do grupo de detentos que pretendiam fugir do Presídio Evaristo de Moraes de Sena Madureira.

O plano de fuga foi descoberto na última segunda-feira, 21, por policiais Penais da unidade.

Após a tentativa de fuga Rodrigo e os demais foram transferidos para o isolamento preventivo

Enquanto era procurado Rodrigo Silva fugiu para o município de Manoel Urbano, onde praticou outro crime com as mesmas características. Ele sequestrou e matou o adolescente João Victor Sales. A vítima foi levada para uma área de mata e esquartejada. As partes foram jogadas em varios locais. Dias depois Rodrigo Silva Costa foi preso pela Polícia Militar.





No ano passado em menos de 15 dias Rodrigo Silva Costa executou três adolescentes. Os adolescentes Tauan Araújo de 16 anos e Amanda Paiva de Oliveira de 14 foram as primeiras vítimas. Os menores foram capturados durante uma festa de aniversário no segundo distrito da cidade. Depois foram levados para uma área mata. No local foram julgados e condenados pelos algozes. Os corpos das vítimas foram encontrados dias depois em uma cova rasa, um sobre outro.