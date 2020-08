Adolescente é apreendido pela PM com arma de fogo

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por policiais do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) com uma escopeta calibre .28. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 17, no bairro Irineu Serra.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para tentar abordar dois indivíduos que estariam tentando realizar roubos na Estrada do Irineu Serra. A guarnição intensificou o patrulhamento e conseguiu apreender um adolescente com a arma de fogo e um cartucho intacto.

Foto: Reprodução

O infrator foi encaminhado para Delegacia para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PMAC