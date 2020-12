Adolescentes de 13 e 14 anos são baleados por bandidos na Baixada da Sobral

Foto: Ithamar Souza

Uma adolescente de 14 anos e um jovem de 13 anos foram baleados na noite desta segunda-feira (30), na rua Terezinha, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas haviam ido a uma pizzaria com amigos de uma igreja. Durante a saída do grupo, homens em uma caminhonete passaram pelo local e tiraram fotos dos jovens em via pública.

Enquanto caminhavam pela rua, os jovens foram abordados por criminosos que estavam em um carro modelo Mobi de cor preto, que efetuaram vários disparos. Parte do grupo conseguiu correr, porém, os dois adolescentes acabaram sendo atingidos.

A menina de 14 anos foi baleada no quadril e o garoto de 13 foi atingido por três tiros no tórax. Os criminosos fugiram do local após a ação e não foram encontrados pela PM até o momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias para socorrer as vítimas, que foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da garota é estável e do rapaz é grave.

A polícia ainda não sabe informar a motivação do crime. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).