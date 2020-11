Após denúncia anônima, PM apreende drogas no bairro Mocinha Magalhães

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam no final da tarde desta terça-feira, 17, um homem de 59 anos, com 116 trouxinhas de cocaína. Os militares chegaram ao local, após uma denúncia anônima.

O proprietário da residência disse aos policiais que no local não havia nada de ilícito, por isso autorizaria a entrada da guarnição para averiguar a denúncia. Porém, os PMs localizaram além 116 trouxinhas de cocaína, balança de precisão e materiais utilizados para embalar e preparar entorpecentes.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.