Após denúncia anônima, PM prende trio com drogas e mais de 2 mil reais em Rio Branco

O grupo Tático do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prendeu na tarde desta quarta-feira, 23, dois homens e uma mulher com drogas e uma quantia de R$ 2.416,00. A ação ocorreu bairro Nova Esperança, em Rio Branco, após denúncia anônima via 181.

Os militares receberam a denúncia, montaram o cerco e prenderam o trio em flagrante com 50 trouxinhas de cocaína, 18 barras de skank, oito tabletes de maconha, um pacote de 5 gramas de cocaína, além da quantia de R$ 2.416,00 e um caderno com anotações referente à venda de entorpecentes.

No momento do cerco policial, a mulher ainda tentou alertar os suspeitos para eles fugirem, mas os militares foram precisos e impediram a fuga. O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes da capital.