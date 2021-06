Após investigações, Polícia Civil identifica e prende envolvidos no homicídio ocorrido em Brasiléia

Um menor foi apreendido e um motorista de aplicativo preso, nessa segunda-feira, 31, depois da feitura de investigações que teve por objetivo solucionar um homicídio ocorrido em maio, no dia 14, no Alto Acre.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Carla Ívane, após a feitura de um trabalho eficiente dos investigadores, que envolveu investigações em “fontes abertas” e restritas à Polícia e no local do fato, foi possível a identificação dos envolvidos no crime.

“É possível que haja mais desdobramentos acerca do cometimento de outros crimes por meio desse homicídio, porém, por ora, já foi identificado quem de fato executou e teve participação direta na feitura deste delito. Um menor, um dos responsáveis pela execução, já está internado, e um motorista de aplicativo, que deu suporte para a feitura do crime, preso. Falta a realização da prisão de mais um envolvido, que no decorrer dos dias deve ser feita”, destacou a delegada Carla Ívane.