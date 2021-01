Bando do CV que fez família de caminhoneiro refém é preso pelas Forças Policiais

Quatro integrantes de uma quadrilha, envolvidos no sequestro de uma família, foram presos na noite deste sábado, 16, durante uma operação das Forças de Segurança do Estado.

O bando, que faz parte do Comando Vermelho, foi abordado na Via Verde numa ação que contou com policiais do Gefron, do Giro e do Grupo tático do 1º BPM.

Segundo informações os criminosos renderam o caminhoneiro, a esposa e a filha do casal de 8 anos, na altura do km 50 da Br-364, sentido Sena Madureira.

O caminhão, que transportava uma carga de medicamentos e cigarros, foi interceptado pela quadrilha que estava num carro de cor branca.

Mas uma rápida ação das forças policiais conseguiu localizar o veículo e prende os quatro criminosos.

As três vítimas estavam trancadas no baú do caminhão.

Com os assaltantes os policiais apreenderam uma espingarda de repetição calibre 12 e uma escopeta.

Os quatro bandidos, entre eles, um adolescente, foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes.