Batalhão Ambiental prender três pessoas por porte ilegal de armas de fogo

Na tarde deste sábado, 08/05, os militares do Batalhão Ambiental prenderam três pessoas por porte ilegal de arma de fogo e apreenderam 02 espingardas e 01 rifle.

Os policiais realizavam patrulhamento pelo Ramal do Brito, após a ponte do do Rio Iquiri, no município de Senador Guiomard, quando se depararam com os indivíduos que trafegavam em duas motocicletas.

Após receberem ordem de parada, os homens tentaram se evadir da guarnição, que conseguiu abordá-los quilômetros a frente. Com eles estavam uma espingarda calibre .28, com 04 munições, uma espingarda calibre .32, com onze munições e um rifle de pressão adaptado para calibre .22 com sete munições intactas, além de facões, lanternas e aparatos para a montagem da chamada “espera”.

Os indivíduos, que não eram moradores da localidade, admitiram que procuram a região para a prática da caça de animais silvestres.

Segundo o 1° Tenente Randson, oficial da unidade, essa ação surte impacto positivo na comunidade local, pois esses indivíduos praticam a caça de forma profissional, o que acaba por mitigar a fauna e retirar dos moradores locais a possibilidade de praticar a caça de subsistência.