Batalhão de Policiamento Ambiental prende suspeito com arma na Transacreana

O acusado, nome não revelado, estava trafegando em direção à baixada da sobral, quando foi abordado por uma guarnição do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Os policaiis perceberam o nervosismo do suspeito. Depois de uma busca pessoal foi encontrad um revólver de fabricação caseira, contendo uma munição do calibre .38.

A ação policial, ocorreu na manhã desta quinta-feira, 1º no quilometro 17 da Estrada Transacreana.

O autor do delito, que afirmou ser membro de organização criminosa, alega que estaria portando a arma como forma de se proteger.

Na sequência o acusado foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

