BMW atropela e mata jovem na Avenida Antônio da Rocha Viana

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira, 6, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Uma jovem que trafegava numa motocicleta modelo Biz, foi atingida por um veículo de luxo BMW de placa 00H 0328.

O impacto foi de extrema violência. A moto foi arremessada a cerca de 60 metros do local da batida. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu.

Os profissionais ainda tentaram reanimar jovem, mas ela não resistiu. O condutor do carro, que não foi identificado fugiu do local. A BMW, que ficou com a frente parcialmente destruída, foi abandonada nas próximas do Bairro Izaura Parante. Após a perícia de local o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal.