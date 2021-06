BOMBEIROS MILITARES DE CRUZEIRO DO SUL COMBATEM INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA

O Corpo de Bombeiros Militar em Cruzeiro do Sul foi acionado na madrugada deste domingo, por volta das 02h36min, para combater incêndio em residência, no Conjunto Cumaru.

Tratava-se de uma residência mista, com maior parte construída em Madeira, no qual as chamas propagaram-se rapidamente.

Os militares iniciaram o combate às chamas, salvando diretamente as residências da duas laterais e do fundo, que já estavam com as paredes sendo atingidas pelo fogo, por serem também de madeira e bem próximas à casa onde iniciou o incêndio.

Para o combate e resfriamento das residências foram utilizados cerca de 10 mil litros de água, eliminando-se os riscos de reignição das chamas. A atuação durou cerca de 1h45min.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. O proprietário da residência não encontrava-se no local. Felizmente, não houve vítimas.